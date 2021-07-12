Сын миллиардера Бернара Арно женился на дизайнере Жеральдин Гюйо

29-летний наследник бизнес-империи LVMH, средний сын президента группы компаний, в которую входят Louis Vuitton, Dior, Givenchy и другие бренды, Бернара Арно женился. В минувшую субботу Александр Арно опубликовал несколько фотографий с торжества на своей странице в Instagram. Избранницей Арно-младшего стала Жеральдин Гюйо – дизайнер и основательница люксового бренда D’Estree, который занимается созданием головных уборов, сумок и ювелирных украшений. Она получила образование в лондонском колледже Central Saint Martins, где учились Александр Маккуин, Джон Гальяно и другие известные миру дизайнеры.

Где прошла церемония бракосочетания, неизвестно. На кадрах, опубликованных в сети, молодожены выходят из церкви под овации и их осыпают лепестками роз. Невеста была в закрытом платье в пол с объемными рукавами, а жених – в сером костюме и синем галстуке.

Александр Арно и Жеральдин Гюйо

О помолвке Александр Арно рассказал в своем блоге в декабре 2020 года. Тогда он опубликовал совместное фото с Жеральдин, подписав его:

Обручился со своей родной душой и лучшей подругой.

Александр Арно уже много лет работает в компании LVMH и, несмотря на свой юный возраст, занимает высокие руководящие посты. Так, уже четыре года он возглавляет бренд багажа и аксессуаров Rimowa, а с января 2021 года является исполнительным вице-президентом по продуктам и коммуникациям Tiffany & Co.

Напомним, чуть меньше года назад, в сентябре 2020-го, женился старший брат Александра Арно. Модель Наталья Водянова и Антуан Арно оформили свои отношения официально спустя девять лет отношений. Пара связала себя узами брака в мэрии Парижа – под личным контролем мэра города Анн Идальго.

Наталья Водянова и Антуан Арно