Мнение: Польза вакцин: не доказано

Хороший “крик души” от американской женщины-юриста, яростной противницы нынешней вакцинации (взял из ФБ). Мне тут больше всего понравилось то, чего вообще нет у нас и скоро не будет и в Америке: остаточный след освежающего влияния американского суда – некогда лучшего суда в мире. Американский суд – дитя эпохи Просвещения, эпохи, когда в мире действительно победило НАУЧНОЕ мировоззрение. Американский суд – в прошлом – не интересовали “авторитеты”, он признавал только факты и безупречные логические цепочки аргументов. Beyond any doubt – вот как должна быть доказана вина: вне всяких сомнений! Есть сомнение – вина не доказана, все свободны!

Это и есть научный подход. А вот словосочетание “вера в науку” – оксюморон.

Слово Ирине Зорькиной:



“Вот вы врач, вас учили так называемой “доказательной медицине”. А я юрист, меня учили выигрывать процессы в независимом суде на основе состязательности сторон. Для этого меня учили оценивать доказательства с точки зрения достоверности фактов и логичности рассуждений.

Я очень внимательно читаю исследования по данному вопросу в англоязычных профессиональных базах. Пока что не нашла НИ ОДНОГО доказательства как существования вируса вообще, так и эффективности и безопасности вакцины. Те якобы доказательства, что мы видим на сегодняшний момент, были бы разбиты оппонентом в любом независимом суде. Разбиты на раз, да ещё и со смехом, да ещё были бы позором для юриста как профессионала.

Никаких научных дискуссий на эту тему просто нет. Все несогласные объявляются неадекватными маргиналами, и доступ их к широкой публике заблокирован полностью. Реальные научные исследования требуют много денег, и для противоположной точки зрения их просто нет, им неоткуда взяться, за ними ведь не стоят астрономические прибыли факцинаторов. Поэтому приходится работать только с одним мнением, и работать с помощью оценки аргументов и оценки логики.

Что меня разозлило в вашей реплике. Ваш аргумент порочен, потому что он базируется на логической ошибке. Самая распространенная из списка логических ошибок, и называется она ad hominem. Это когда вместо фактов и их интерпретации приводят только авторитет говорящего, типа я врач, у меня диплом, я знаю, а ты нет.

Например, механизм действия вакцины, типа фрагменты РНК проникают в клетку через липидную оболочку и что-то там делают, чтобы клетка была готова победить вирус — история для детсадовцев, полный маразм для тех, кто понимает физиологию клетки. Обнаружение вируса из бульона фрагментов РНК путем просчета миллионов комбинаций – полный маразм для тех, кто знает комбинаторику и прочие разделы математики. Но вы же верите, когда вам рассказывают эти истории, потому что вы верите в авторитеты — раз сказали, то они врать не будут.

Вот это меня и бесит — безоговорочная вера в авторитеты и полное нежелание думать своей головой. Спасибо за внимание и здоровья вам”.

Все это не модно нынче – люди слишком заняты, чтобы использовать голову для спасения своих жизней и жизни своих детей.