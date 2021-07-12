“Папина доча”, “Вырастет красавицей”. Орбакайте показала танец дочери и мужа
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“Зажигайте вместе с нами!” – написала она.
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Подписчики прокомментировали ролик.
“Папина доча”, – прокомментировала elenasarychevaklin.
“Как она похожа на папу”, – заявила adal__shop__uralsk.
“Милая какая… Вырастет красавицей”, – предположила libihan1994.
Контекст:
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов поженились в 2005 году. Дочь Клавдия родилась у них в 2012 году.
У Орбакайте также есть сыновья от предыдущих отношений. Дени (1998) – от брака с российским бизнесменом Русланом Байсаровым. Никиту (1991) Орбакайте родила в отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым.
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