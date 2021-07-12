“Такая секси”. Зета-Джонс в черном купальнике показала утреннюю зарядку

Актриса в том числе продемонстрировала на камеру растяжку – стоя с прямыми ногами, она коснулась головой щиколоток.

“Легко, как воскресное утро”, – подписала она ролик.

“Такая секси”, – отреагировали на ролик фолловеры.

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Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Контекст:

Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Кинодебют актрисы состоялся в 1987 году, а спустя шесть лет Зета-Джонс получила “Оскар” за роль второго плана в мюзикле “Чикаго”.

Актриса замужем за коллегой Майклом Дугласом. Пара поженилась в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – сын Дилан Майкл (2000) и дочь Кэрис (2003).

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