 

Белорусского оппозиционера Бабарико этапировали в колонию

12.07.2021, 11:04, Новости дня
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Адвокаты Бабарико утром 12 июля хотели посетить своего подзащитного в СИЗО-1 Минска, где он удерживался. Однако там им сообщили, что оппозиционера этапировали в исправительную колонию №1 города Новополоцк.

Когда именно банкира отправили в колонию – неизвестно, последний раз адвокаты встречались с ним в СИЗО 9 июля.

Контекст:

Бабарико в течение 20 лет руководил “Белгазпромбанком”, акционерами которого являются российские “Газпромбанк” и “Газпром”. Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. Его, как и других оппозиционных кандидатов, дипломата Валерия Цепкало и блогера Сергея Тихановского, не допустили к выборам. 

18 июня Бабарико и его сына задержали, а позже взяли под стражу. По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней). В белорусском КГБ утверждают, что к деятельности Бабарико причастны “кукловоды” из числа “больших начальников в “Газпроме” и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси. В МИД Беларуси говорили, что экс-банкир может быть причастен к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

10 июня Московский райсуд Минска приговорил четырех волонтеров штаба Бабарико к пяти годам колонии усиленного режима каждого якобы за подготовку массовых беспорядков.

6 июля Бабарико приговорили к 14 годам тюрьмы. В своем последнем слове в суде банкир отказался признавать вину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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