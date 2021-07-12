“Неделя будет насыщенной”. Разумков анонсировал рассмотрение Радой трех законов, которые ветировал Зеленский

“Неделя будет насыщенной, много вопросов на нее выносится. Это и вопрос вето. Три закона, которые были приняты Верховной Радой, возвращенные с вето президента, будут рассмотрены на этой неделе. Один из них, как и прогнозировалось, – это 3711, реформа ВККС (Высшей квалификационной комиссии судей. – “ГОРДОН”). Были две несогласованные правки между собой”, – сказал он.

По словам спикера Рады, народные депутаты рассмотрят данный вопрос 13 июля одним из первых, “чтобы продемонстрировать, что мы двигаемся в направлении реальной судебной реформы”.

“Это первый шаг. Фактически сразу будет и второй – это [принятые в первом чтении] законопроекты 5068, 5069. Я очень надеюсь, что мы очень конструктивно будем подходить к их рассмотрению, чтобы не затягивать этот процесс, но действительно сделать эти законы лучше с помощью правок и предложений уважаемый народных депутатов”, – отметил Разумков.

Он не уточнил, какие еще два ветированные законы рассмотрят нардепы.

Контекст:

29 июня Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС, 5 июля его подписал Разумков. Зеленский ветировал документ.

ВККС – постоянно действующий орган в системе судоустройства Украины, ответственный за формирование судейского корпуса, перевод судей, обеспечение их надлежащего квалификационного уровня.

Согласно закону, ВККС будет состоять из 16 членов. Восемь из них хотят назначить из числа судей или судей в отставке. ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее 11 членов. Документ определяет, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия по вопросам добропорядочности, которая состоит из шести членов (три члена должны быть судьями или судьями в отставке, которых предложил Совет судей Украины, еще по одному члену предложат Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины и Национальная академия правовых наук Украина).

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