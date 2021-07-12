В Госдуме указали на неадекватность английских болельщиков

«Наказывать английских фанатов или нет – решат правоохранительные органы Британии, но с точки зрения обывателя их поведение неадекватно», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Так он прокомментировал агрессивное поведение английских фанатов после победы сборной Италии на финальном матче Евро – 2020.

«Я понимаю, что сейчас все будут пытаться искать в этой ситуации политику и акцентировать внимание на неподобающем поведении англичан во время и после матча. Но давайте мы не будем решать за британские власти, как им следует наказать своих болельщиков. Не надо», – считает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Он отметил, что в Британии благосклонно относится к своим болельщикам. «Если бы сборная Англии вчера победила, то сегодня работодатели не стали бы наказывать тех, кто не пришел на работу. Для них футбол – очень большое событие», – отметил парламентарий.

«Поэтому если вчера не было совершено серьезных преступлений, и никто серьезно не пострадал, то никакого наказания не будет. А за перевернутые баки – тем более. Это же эмоции, – считает Лебедев. – Вчера весь мир был прикован к экранам телевизоров, разделившись на два лагеря – кто-то болел за сборную Англии, а кто-то – за сборную Италии. И в конце матча одна половина болельщиков ликовала, а вторая – плакала».

Собеседник уточнил, что с точки зрения обычного человека такое поведение нельзя назвать адекватным. «Но с точки зрения футбольных болельщиков – это можно понять. Так ведут себя болельщики во многих странах. И вместо того, чтобы оценивать поведение англичан, давайте лучше поговорим о прекрасной игре, организации турнира и зрелищном финальном матче», – заключил Лебедев.

Напомним, финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Разочарованные поражением сборной Англии по футболу болельщики начали переворачивать мусорные баки в Лондоне, сообщают информационные агентства.

В первые минуты после поражения сборной фанаты возмущались, потом начали обниматься и утешать друг друга. Через какое-то время они принялись жечь файеры и переворачивать мусорные баки. Сообщалось, что в день финала были задержаны 45 человек.

Ранее в ходе матча прямо на стадионе «Уэмбли» английские фанаты напали на зрителей, пишут СМИ. «Непонятно, избивали ли английские фанаты именно итальянских болельщиков», – пишет «Чемпионат».

Указывается, что на видео «болельщики в цветах сборной Англии атакуют мужчин в синих футболках». Один из нападавших «ударил подростка, а мужчину азиатской внешности били ногами по голове сразу несколько человек».

Перед матчем пьяные английские фанаты бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы. Болельщики сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков. Кроме того, английские фанаты подрались друг с другом.