В Крыму объявили штормовое предупреждение с угрозой подтоплений

Крымское главное управление МЧС объявило штормовое предупреждение и сообщило о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Днем и до конца суток 12 июля, в течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики и ЖКХ; возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Крымчанам и туристам рекомендовали ограничить походы в горы, а любителям дикого отдыха с палаткой на пляже – изменить свои планы.

Напомним, в воскресенье штормовое предупреждение объявили в Крыму в связи с ливнями и грозами.