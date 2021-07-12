 

Мясников дал советы по выбору препарата для ревакцинации от коронавируса

12.07.2021, 10:58, Разное
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Доктор Александр Мясников пояснил россиянам, какую прививку необходимо выбрать для ревакцинации от коронавируса. По его словам, чтобы активизировать антитела, достаточно вариации «Спутник Лайт». После получения двух доз вакцины иммунитет только окрепнет.
Как отметил Мясников, чем чаще происходит стимуляция клеток памяти, тем больше вырабатывается антител. Если человек согласится на две дозы, иммунитет только окрепнет. При вакцинации присутствует один уровень антител. Когда человек переболел, но все равно решил сделать прививку, степень защиты повышается.

В российских регионах в июне началась ревакцинация тех людей, которые перенесли коронавирус. Россияне могут для данного процесса выбрать любой препарат, зарегистрированный в стране. Если будут выявлены нежелательные побочные эффекты после первой инъекции, то вакцину заменят на другую, пишет портал «Политэксперт».



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