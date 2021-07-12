Ученые склоняются к теории о естественном происхождении COVID-19

По словам биолога-вирусолога Сергея Нетесова, все больше ученых склоняются к тому, что COVID-19 имеет естественное происхождение. Всего в научном мире на эту тему существует две теории.

Согласно первой версии, коронавирусная инфекция распространилась по планете из-за утечки из лаборатории, расположенной в Ухане. Другая версия – инфекция появилась в естественной среде. Пока исследователи не предоставили неопровержимые доказательства ни одной, ни второй теории.

Как пишет издание «Политэксперт», Сергей Нетесов рассказал, что для установления точной причины появления COVID-19 нужно изучить геномы огромного количества природных штаммов от людей и животных. Только после этого эксперты смогут дать достоверную информацию, которая позволит сделать выводы о происхождении коронавируса.