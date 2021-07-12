Le Monde – меньше мальчишников, больше музеев — после пандемии Амстердам хочет привлекать другой тип туристов

Власти Амстердама намерены запретить туристам посещать кофешопы и выгнать проституток из «квартала красных фонарей», чтобы избавиться от репутации лучшего города для мальчишников, пишет Le Monde. Теперь администрация делает ставку на культурный отдых, с помощью которого надеется справиться с проблемой массового туризма и создать комфортную среду для сосуществования иностранных гостей и местных жителей.



Reuters

В Амстердаме больше нельзя понять, что говорят люди на улицах: с начала июля снова появились группки французов или немцев, но в целом каналы благодаря пандемии вернулись к жителям страны, которые могут свободно передвигаться на велосипеде от музея к музею, рассказывает Le Monde. В центре ещё можно увидеть то, что за 10 лет способствовало притоку туристов — в основном европейцев на лоукостах: оформление для подросткового отрыва на выходные, бесконечные напитки, картонные пиццы и заводской сыр, кофешопы и 330 красно-неоновых витрин с проститутками. Гости города начинают возвращаться, но власти хотят сдержать этот поток, запретив иностранцам посещать кофешопы и изгнав ночных бабочек из «квартала красных фонарей».

Вот уже 20 лет преподаватель французского Берт Нап, который с 23 лет живёт в «квартале красных фонарей», борется с туризмом в городе, и его самоотверженность начинает приносить плоды. Чтобы спать по ночам и сохранить здоровье, он купил домик в лесу, потому что «с каждым годом качество жизни ухудшается». По вечерам в городе появляется праздничное настроение. Берт Нап научился по виду прохожих определять время: если они ещё идут прямо, то сейчас раньше 16 часов. При этом, по его словам, атмосфера меняется каждые два часа, а после 22 часов городская полиция прекращает работу, потому что на улицах становится слишком опасно. Таблички с предупреждением о высоких штрафах за распитие пива на улице или справление малой нужды в каналы висят повсюду, но, как и старейшая городская церковь Аудекерк, они не удостаиваются внимания. Конная жандармерия из-за недостаточного количества сотрудников не в силах заставить туристов соблюдать эти правила.

Как объяснил французской газете Берт Нап, в квартале Де Валлен, который известен как «квартал красных фонарей», стало невозможно жить с начала 2010-х годов. Его жители перестали здесь совершать покупки, потому что на месте магазинов теперь продавцы галлюциногенных грибов или вафель «Нутелла». Между этими двумя напастями старожилы предпочли бы 1980-е с их расцветом проституции и героина.

Первые меры городская администрация приняла в середине прошлого десятилетия: она запретила «пивные байки» — мобильные бары с педалями, очень популярные на мальчишниках. Также власти разрешили туристам приезжать в Амстердам максимум на 60 дней за год и запретили открывать новые гостиницы в городе. С прошлого года ограничено проведение экскурсий в «квартале красных фонарей» и запрещено фотографировать проституток, а скоро гостям города нельзя будет спать в своей машине, использовать «веселящий газ» и шуметь на лодках, которые плывут по каналам.

Такие решения могут разрушить репутацию Амстердама как толерантного города, но Берт Нап считает, что его сон того стоит. «Люди говорят нам, что мы должны переехать. Но почему (надо. — ИноТВ) покидать квартал, а не его спасать? — удивляется учитель. — Его жители многое повидали. Они открыты, любят шум города, не обязательно стремятся к покою. Но мы не варвары, у нас есть свои обычаи. Англичане приезжают в костюме надувного пениса! Их так много, что они думают, что могут диктовать свои условия».

Берт Нап ничего не имеет против кофешопов и их клиентов, а также проституток: их витрины окружают детский сад его дочери, и каждое утро он приветствует этих женщин. Тем не менее учитель надеется, что мэр пойдёт в своём начинании до конца, хотя этот проект вызывает протесты у управляющих кофешопов и работниц секс-индустрии: последние обеспокоены, что клиенты не последуют за ними на окраины, где в конечном итоге им предлагают обосноваться. Что касается хозяев кофешопов, то они считают такой шаг неправильным путём решения проблемы массового туризма и предупреждают властей, что вместо них могут появиться уличные дилеры, специализирующиеся на приезжих. По мнению официального представителя Ассоциации дистрибьюторов марихуаны и сооснователя сети Green House Йоазима Хелмса, кофешопы интересны тем, что предоставляют потребителям информацию о продукте и объясняют, что можно и нельзя курить и в каких количествах. Дилеры не будут углубляться в такие детали.

Заместитель мэра по экономическим делам и туризму Виктор Эверхардт защищает идею о создании барьера вокруг Амстердама. «Мы по-прежнему тот свободный, открытый город, но мы не театр под открытым небом, — приводит Le Monde его слова. — Добро пожаловать, особенно для наслаждения ночной жизнью. Но не той, которая полностью состоит из курения марихуаны и справления нужды в каналы». Власти города проводят кампанию в соцсетях, чередуя пряник для адептов городского и культурного туризма и кнут, чтобы призвать британцев, отправляющихся на мальчишник, оставить свои костюмы пениса дома.

В то же время Геерте Удо, чья компания Amsterdam & Partners занимается стратегией развития города, заверяет, что перед ней не стоит задача переориентировать Амстердам на богатых зарубежных туристов. По её словам, молодёжь является двигателем сбалансированного туризма. Столица Нидерландов должна поддерживать туризм, который не будет мешать местным жителям, при этом без него в городе изменится доступность транспорта, музеев и ресторанов.

Со стороны туриндустрии также поступают новые идеи, пишет в заключение Le Monde. Туристический гид Бербер Хидма призналась, что теперь не раскрывает свою профессию, опасаясь осуждения со стороны соотечественников. По её словам, высказывания политиков о проблеме массового туризма привели к открытому выражению туристофобии со стороны нидерландцев, которые делят прохожих на своих и чужих. Вместе со своей коллегой она создала компанию Tours That Matter, которая предлагает туристические маршруты, которые призваны восстановить связь между туристами и жителями города. По мнению этих специалистов, отбор путешественников и торговых точек не может стать долговременным решением: путешественники должны снова стать частью Амстердама и чувствовать себя желанными гостями, а это невозможно при угрозе штрафа.