 

Welt – из-за пандемии немецкие студенты вынуждены бороться с одиночеством и отсутствием денег

12.07.2021, 10:56, Новости дня
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С начала пандемии учёба в немецких университетах проходит исключительно в дистанционном формате, передаёт Welt. Последствия локдаунов сильно отражаются на студентах: они страдают от одиночества, депрессии, финансовых трудностей. Однако, несмотря на возможность вакцинироваться для возвращения к нормальной жизни и подать заявку на получение пособия, лишь немногие решаются прибегнуть к помощи государства.

Кажется, что это кадры из фильма-катастрофы. Пустые лекционные залы, пустые сиденья, пустые аудитории. По всей Германии такая же ситуация, как здесь, в Штутгартском университете. Как и Кристофер Чесни, студенты магистратуры остаются изолированными, обучаясь дома, в дистанционном формате. Последствия могут быть серьёзными.

КРИСТОФЕР ЧЕСНИ, студент Штутгартского университета: Представьте, что вы уже почти год находитесь в одиночной камере. К сожалению, я знаю некоторых однокурсников, которым пришлось пройти курс лечения, потому что это их просто убило.

Однако и в этом году наблюдать полные лекционные залы и оживлённые студенческие разговоры можно будет, вероятно, не везде. 92 процента из 113 немецких университетов по-прежнему планируют проводить лекции в дистанционном или гибридном форматах. Традиционный оффлайн-формат предлагают лишь 8 процентов.

Чтобы хоть как-то облегчить финансовые трудности студентов, федеральное правительство продолжает оказывать материальную помощь. Студенты могут получить 500 евро в месяц. Деньги возвращать не нужно.

Баден-Вюртемберг теперь также предоставляет студентам возможность принять участие в вакцинации. Только в этой одной федеральной земле доступно 150 тысяч доз вакцины. Ректор Штутгартского университета надеется, что эти меры помогут хоть немного вернуться к нормальной жизни.  

Профессор ВОЛЬФРАМ РЕССЕЛЬ, ректор Штутгартского университета: Конечно, мы намерены как можно скорее вернуться к очному обучению и надеемся, что хотя бы частично осуществим это в зимнем семестре с помощью так называемых гибридных мероприятий.

Однако пока лишь немногие студенты решают сделать прививку или обращаются за материальной помощью. Видимо, по неосведомлённости.

Дата выхода в эфир 10 июля 2021 года.



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