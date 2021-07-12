Скандалы: Продовольствие попало в международный розыск

Генеральная прокуратура РФ попросила Германию выдать фигуранта дела о рейдерском захвате имущества АО «Адапт Инвест» Маркуса Шварца

Как стало известно “Ъ”, Генеральная прокуратура РФ направила в Германию запрос на экстрадицию Маркуса Шварца. Он проходит по уголовному делу о попытке рейдерского захвата имущества АО «Адапт Инвест» стоимостью 200 млн руб. и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Тем временем сам комплекс зданий может быть снесен: столичная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости усмотрела нарушения в расширении площадей объекта. Этот вопрос в ближайшее время будет рассмотрен в Арбитражном суде Московского округа.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении топ-менеджера холдинга «Фемида» (занималось оказанием юридических и охранных услуг) Маркуса Шварца следственное управление по Центральному административному округу ГСУ СКР по Москве возбудило 29 июля 2019 года. Это произошло после того, как гендиректор АО «Адапт Инвест» Вадим Крищенко направил обращение в адрес президента Владимира Путина. Компания господина Крищенко предоставляет нежилые помещения в аренду производителям продовольствия и намерена создать профильный кластер.

Как следует из материалов уголовного дела, имевший вид на жительство в России Маркус Шварц, а также ранее привлекавшийся к уголовной ответственности бывший глава департамента экономической безопасности «Фемиды» Николай Федоров решили незаконно получить имущество господина Крищенко. Для начала, по материалам дела, они арендовали якобы под нужды своего холдинга помещение у «Адапт Инвеста» на улице Прянишникова. Затем, войдя в доверие к гендиректору АО, Маркус Шварц, по данным следствия, предложил господину Крищенко оказание юридических и других услуг.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, в сентябре 2017 года господин Шварц сообщил арендодателю, что некие криминальные структуры планируют осуществить рейдерский захват его помещений, при этом якобы существует реальная угроза жизни предпринимателя и членов его семьи.

Господин Шварц сказал, что берется уладить проблему, но за это придется заплатить 40 млн руб. Гендиректор «Адапт Инвеста» согласился на условия Маркуса Шварца и передал ему в сентябре 2017 года первый транш — 20 млн руб. Через некоторое время уже от имени господина Шварца к господину Крищенко приехали двое неизвестных, которые потребовали от предпринимателя в счет погашения оставшейся суммы отступных оформить долговую расписку. Тот бумагу подписал. Попутно незнакомцы предложили господину Крищенко отдать им свой бизнес за $5 млн, но на это он ответил отказом.

Через некоторое время расписка была предъявлена в суд, который взыскал в пользу господина Шварца по долговой расписке с учетом процентов 22,9 млн руб. А в марте 2019 года махинаторы вновь обратились в суд с иском к господину Крищенко уже на 156 млн руб., предъявив договор займа на эту сумму. Господин Крищенко утверждал, что такого договора займа не подписывал и имеет место подделка его подписи. Именно после этого в дело вмешались правоохранительные органы. Гражданская тяжба еще не завершилась.

Если бы махинаторам удалось добиться своего, то у них появилась бы возможность требовать передачи им имущества АО «Адапт Инвест».

По словам защиты господина Крищенко, правоохранителям не удалось задержать Маркуса Шварца. Последнего объявили сначала в федеральный, а затем и международный розыск. Генпрокуратура обратилась к компетентным органам Германии с запросом о его выдаче.

Пока расследовалось уголовное дело и проходили арбитражные разбирательства вокруг комплекса из трех зданий, построенных на улице Прянишникова в 1959, 1974 и 1988 годах, само их дальнейшее существование оказалось под угрозой. Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы по результатам проверки установила, что в ходе реконструкции господин Крищенко незаконно увеличил площади на 4 тыс. кв. м. Дело в том, что гендиректор задумал установить на крышах зданий немецкие термоустановки, которые обеспечивали бы энергией теплицы, которые предполагалось также построить на новых площадях. Но инспекция усмотрела в этом нарушения, а так как пристройки невозможно снести без причинения ущерба самим зданиям, то требуется снести весь комплекс. Столичный департамент городского имущества обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании постройки общей площадью 24 тыс. кв. м незаконной и подлежащей сносу. В феврале 2020 года иск был удовлетворен, а Девятый арбитражный апелляционный суд это решение признал обоснованным. Впрочем, представители господина Крищенко обратились в кассационную инстанцию, и решение суда было приостановлено. Юристы надеются, что окружной суд примет во внимание целый ряд доводов бизнесмена.

«Сегодня под крышей продуктового кластера «Адапт Инвеста» работает более 2 тыс. человек, продукция которых исчисляется десятками наименований и развозится в 1 тыс. торговых точек Москвы,— сказал “Ъ” представитель господина Крищенко адвокат Рубен Маркарьян.— За десять лет работы кластера столичный бюджет получил свыше 500 млн руб. в виде налогов. При этом нужно учесть, что ранее судом была признана надлежащим доказательством по делу строительная экспертиза, согласно которой строения соответствуют градостроительным нормам и правилам и не представляют угрозы жизни и здоровью граждан, хотя вернуть здание в первоначальное состояние без ущерба его назначению невозможно. Кроме того, в выводах той же экспертизы говорится, что здания благодаря качественному содержанию находятся в отличном состоянии и обладают большой прочностью, могут выдержать размещение на крыше термоустановок и теплиц. То есть возможность сохранения объекта существует, и для этого есть законные процедуры помимо сноса. При этом деятельность холдинга господина Крищенко полностью соответствует доктрине продовольственной безопасности страны. Поэтому мы надеемся, что суд примет эти соображения во внимание».

Между тем представители господина Крищенко рассказали “Ъ”, что к нему уже обратилось некое южносахалинское ООО «Инвестстрой», зарегистрированное в частной квартире с одним штатным сотрудником, и сообщило, что выиграло конкурс на снос московского объекта.

В окружении бизнесмена считают, что действия ООО противоречат и установленным процедурам, и судебным актам. «Что это за фирма, откуда она взялась и зачем жителю Сахалина ломать целый производственный квартал в Москве, будут выяснять в столичном управлении Следственного комитета, куда уже подано заявление»,— сообщил “Ъ” адвокат Рубен Маркарьян.

Юрий Сенаторов