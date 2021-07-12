 

Шампанское – российское, коньяк – коктебельский

12.07.2021, 10:52, Разное
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О том, что она временно прекращает отгрузки, стало известно в конце прошлой недели. Но на выходных Bloomberg сообщил, что Moet Hennessy договорилась о поставках. Однако теперь опять стали поступать иные сообщения.

Причина приостановки — новые поправки к закону об алкогольном рынке. Они, в частности, устанавливают, что наименование «шампанское» в нашей стране может носить только российский напиток. Все остальное — игристое вино. В связи с новыми правилами французским компаниям нужно будет переименовать производимое шампанское в «игристое вино», а также изменить категорию и маркировку товара.

Ранее в июне виноделы Франции одержали победу в противостоянии с армянскими производителями коньяка. Европейский союз достиг соглашения с Арменией о выделении стране 3 миллионов евро в обмен за отказ от названия “коньяк” при маркировке соответствующей алкогольной продукции. На эти деньги Армения должна обеспечить плавный переход к новому названию и разработать новый бренд для армянского напитка.

Однако в России, похоже, все будет ровно наоборот. И вскоре только российская продукция сможет использовать название «шампанское». А в дальнейшем, очень вероятно, что и коньяком будет называться только благородный напиток от российских производителей.

Благо, что Россия действительно может гордиться качеством своих коньяков. Например, старейшее производство из Коктебеля предлагает и 25 и 30-летние коньяки, которые значительно превосходят по выдержке и по качеству даже французские коньяки категории XO.



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