Кейт Миддлтон и принц Уильям c сыном Джорджем, Дэвид Бекхэм, Том Круз, Кейт Мосс и другие на финале Евро-2020

Поздней ночью на стадионе Уэмбли в Лондоне прошел финальный матч чемпионата Европы по футболу. За кубок UEFA боролись сборные Италии и Англии. За англичан в этот день на трибунах снова болели монаршие особы: герцог и герцогиня Кембриджские со старшим сыном Джорджем, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с женой, легендарный футболист Дэвид Бекхэм с сыном Крузом и дочерью Харпер (девочка в эти выходные отпраздновала свое 10-летие), топ-модель Кейт Мосс с дочерью Лилой Грейс и актер Том Круз. Кстати, для Кейт Миддлтон этот выход стал вторым после самоизоляции – за несколько часов до этого герцогиня посетила финал Уимблдона.

Накануне матча королева Елизавета II обратилась к сборной Англии и лично тренеру Гарету Саутгейту:

55 лет назад мне посчастливилось вручить Кубок мира Бобби Муру, и я увидела, что значит для игроков, руководства и вспомогательного персонала выйти в финал крупного международного футбольного турнира и выиграть его. Я хочу поздравить всех вас, а также от лица членов моей семьи, с выходом в финал Чемпионата Европы и передать свои добрые пожелания на завтрашний день в надежде, что история зафиксирует не только ваш успех, но и дух, приверженность и гордость, которых вы придерживались, – гласило сообщение, опубликованное на официальной странице Instagram.

Несмотря на такую поддержку, англичане, забив первый гол на третьей минуте матча, все же проиграли итальянцам по пенальти 3:2 (после основного и дополнительного времени счет был 1:1). Чуть позже принц Уильям поздравил сборную Италии с победой и поддержал игроков сборной Англии. После матча он зашел в раздевалку к подопечным Гарета Саутгейта, который позже рассказал о визите герцога Кембриджского.

В этот момент игроки, по понятным причинам, были очень тихие. Герцог Кембриджский спустился, чтобы увидеть их в раздевалке. Он справедливо поблагодарил их за то, что они сделали, и похвалил всех, – приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыном, принцем Джорджем Кейт Миддлтон и принц Уильям Том Круз и Дэвид Бекхэм

Позже от лица принца Уильяма на официальных страницах в соцсетях появились сообщения. Герцог Кембриджский назвал финал чемпионата “душераздирающим” и публично выразил гордость за команду своей страны.

Это потрясающее приключение. Как нацию нас объединяла вера в то, что мы можем достичь чего-то особенного после самых тяжелых лет, Но вы можете гордиться собой — все еще впереди,— написали герцог Кембриджский в Twitter.

А в Instagram появилась такая запись:

Душераздирающе. Поздравления сборной Италии с их великой победой. Сборная Англии, вы прошли долгий путь, но, к сожалению, сегодня был не наш день. Вы можете высоко держать голову и гордиться собой. Я знаю, что все лучшее впереди, – написал принц Уильям.

Напомним, чемпионат Европы по футболу был отменен в прошлом году из-за пандемии коронавируса, поэтому Евро-2020 состоялся в 2021-м, матчи шли с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Дублине, Мюнхене, Амстердаме, Бухаресте, Баку, Риме, Копенгагене, Будапеште, Бильбао, Лондоне и Глазго.

Принц Уильям, как Президент Футбольной Ассоциации Великобритании, посетил два матча этого чемпионата Европы. 29 июня вместе с супругой Кейт Миддлтон и сыном Джорджем герцог Кембриджский следил за поединком между сборными Англии и Германии в 1/8 финала. А 7 июля, уже без супруги, которая в тот момент была на самоизоляции после общения с зараженным коронавирусом, Уильям поддержал сборную в матче против Дании.

Кейт Мосс с дочерью Лилой Грейс Кейт Мосс с дочерью Лилой Грейс, Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер и сыном Крузом Борис Джонсон с женой Кэрри