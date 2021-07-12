 

Индия – первая в мире по числу новых случаев COVID-19, в тройке лидеров – Индонезия и Великобритания

12.07.2021, 10:10, Новости дня
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Так, 10 июля в Индии подтвердили 37 676 новых случаев коронавирусной инфекции, более 30,87 млн – с начала пандемии.

На втором месте – Индонезия, в стране выявили 36 197 новых заражений коронавирусом, третья в мире – Великобритания (31 772).

Скриншот: worldometers.info

В то же время Соединенное Королевство – лидер по числу новых случаев COVID-19 в Европе, страна опережает Россию (25 033) и Нидерланды (9318).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, за время эпидемии в мире зафиксировали более 186,8 млн случаев COVID-19, больше всего – в США (33,85 млн). Индия – вторая в списке, Великобритания – седьмая (5,14 млн).

Индийское правительство 22 июня предупредило об опасности новейшего выявленного штамма коронавируса “Дельта плюс”.

До этого в Индии обнаружили штамм коронавируса “Дельта”. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в ВОЗ.

По данным правительства Великобритании на конец июня, доля инфицированных вариантом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” в Соединенном Королевстве составляла более 35% всех случаев заражений. Штамм “Дельта” связан с на 60% повышенным риском передачи инфекции в домашних условиях по сравнению с вариантом “Альфа” (“британским”), отмечали в минздраве страны.  

Вариант коронавируса “Дельта” зарегистрировали не менее чем в 98 странах, сообщал 2 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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