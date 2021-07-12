 

В Индии от удара молнии во время селфи погибли 11 человек

12.07.2021, 10:10, Новости дня
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Инцидент произошел, когда люди делали селфи на сторожевой башне дворца Амер – резиденции раджи Ман Сингха I, жившего в 1550–1614 годах.

В момент удара молнии на сторожевой башне и на стене форта находилось 27 человек. Некоторые из них получили травмы, когда в панике спрыгнули со сторожевой башни.

Власти штата Раджастхан объявили о выплате компенсации в размере 500 тыс. рупий ($6700) семьям погибших.

Помимо инцидента во дворце Амер, в воскресенье по всему штату поступили сообщения о еще девяти жертвах от удара молнии: по одному в городах Баран и Джалавар, четырех в Кота и трех в муниципалитете Дхолпур. Семеро из погибших – дети.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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