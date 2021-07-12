“Все, сухой закон у Светланы закончился”. Loboda показала, как проводит время с бокалом

“Между съемками, встречами и показами… Посетила два моих любимых музея в Париже. Музей Франсуа Пино и музей Д’Oрсей”, – рассказала она.

Певица запечатлена сидящей с бокалом. Что именно она пьет, исполнительница не сказала. Жидкость в бокале напоминает белое вино.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

“Все, сухой закон у Светланы закончился”, – отметила подписчица eto_treskova.

Контекст:

Loboda 18 октября отпразднует 39-летие. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

С конца 2015 года живет и работает в России. В дискографии исполнительницы три студийных альбома.

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