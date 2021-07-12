 

Маск заехал к миллиардеру Брэнсону перед его полетом в космос

12.07.2021, 10:10, Новости дня
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“Впереди большой день. Замечательно начать утро с другом. Чувствую себя хорошо, чувствую возбуждение, чувствую себя готовым”, – написал он и прикрепил снимок с Маском.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.

Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm [email protected] @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8

— Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

После успешного полета Маск поздравил британца в Twitter, написав: “Поздравляю, отличный полет”.

Congratulations, beautiful flight!

— Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2021

Свои поздравления Брэнсону также выразил основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос, который планирует слетать в космос 20 июля.

“С нетерпением жду, когда смогу вступить в клуб”, – написал он в Instagram.

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Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

Контекст:

В 2004 году Брэнсон увлекся космическим туризмом и основал аэрокосмическую компанию Virgin Galactic. Она конкурирует в организации коммерческих полетов в космос с компанией SpaceX Маска и Blue Origin Безоса.

“Мы сейчас примерно в равном положении относительно отправки в космос первого туриста. Победит тот, кто первым сумеет обеспечить безопасность такого полета”, – говорил Брэнсон в 2018 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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