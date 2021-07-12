 

В Сети обвинили США в «абсолютном цинизме» после критики в адрес России

12.07.2021, 10:08, Новости дня
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Читатели Fox News обвинили Вашингтон в «абсолютном цинизме» после того, как бывший глава Госдепа Майк Помпео потребовал прекратить кибератаки, которые якобы совершает РФ против инфраструктурных объектов США.

Так некоторые пользователи напомнили, что сами США – одни из самых главных киберпреступников в мире. «Мне кажется, что Соединенным Штатам придется упасть еще ниже, прежде чем они окончательно осознают свое положение», – написал Wonderhorse, передает РИА «Новости».

Другие сошлись во мнении, что американские власти видят угрозу не там, где надо. «Страна, за которой необходимо пристально следить, – это Китай. Он уже раскинул свои щупальца по всей южной части Тихого океана, в Африке и обеих Америках», – сообщил читатель под ником Canadianlovesusa.

Однако главным виновником комментаторы признали президента США Джо Байдена. «Нам необходим настоящий дипломат, который сможет как можно скорее договориться с Россией о смягчении напряженности», – отметил Harvey Stockdale, добавив, что Владимир Путин, в отличии от американского коллеги, ставит интересы своего народа на первое место.

Ранее Майк Помпео заявил, что президент РФ «видит слабость» в позиции Джо Байдена по вопросам кибербезопасности. По мнению Помпео, Вашингтону следует пригрозить Москве «серьезными последствиями» в случае нападения хакеров на американские объекты. При этом экс-секретарь Госдепа уверен, что за кибератаками стоит якобы именно российская сторона.

На прошлой неделе Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.

В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в сфере кибербезопасности взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».

Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали России множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности.



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