Минпромторг предложил потратить 1,8 трлн рублей на выпуск 735 самолетов

Минпромторг подготовил план вывода на рынок и поддержки продаж 735 отечественных самолетов за 1,8 трлн рублей, сообщили СМИ.

Минпромторг разработал план создания линейки «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности», пишет «Коммерсант». Проект, который должен войти в новую стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года, предусматривает производство 735 новых гражданских самолетов. В первую очередь речь идет о выводе на рынок Ил-114, МС-21 и «Байкала» (ЛМС-901). Также в планах поставок паспорта проекта от 28 мая фигурируют Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять типов вертолетов.

Министерство рассчитывает, что это позволит обеспечить закупку российской авиатехники авиакомпаниями с госучастием и доведет загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80–90%.

Суммарные поступления от налогов и сборов поставочной программы по самолетам достигнут к концу периода 450 млрд рублей, говорится в документе.

Реализация проекта потребует около 1,84 трлн рублей на 2021–2030 годы. Около 244 млрд рублей из этой суммы – средства федерального бюджета, причем треть (79,48 млрд рублей) значится как уже предусмотренная, но Минпромторг предлагает дополнительно выделить из бюджета 165 млрд рублей в 2025–2030 годах.

Основную часть средств – более 1,59 трлн рублей– планируется привлечь до 2030 года из ФНБ. В этом году речь идет о 9,4 млрд рублей Еще 537,9 млрд рублей хотят привлечь до 2024 года, свыше 1 трлн рублей – с 2025 по 2030 год. К концу 2022 года программа предполагает выпуск 36 самолетов МС-21 в год и начало его серийных поставок. К декабрю 2027 года «Иркут» должен поставить 120 воздушных судов и производить уже 72 самолета в год. В декабре 2023 года планируется сертификация МС-21 в EASA.

Напомним, в мае глава ведомства Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг ожидает, что отечественный пассажирский самолет МС-21 с российским крылом поднимется в небо до конца 2021 года.