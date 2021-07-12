 

Новый аккаунт Протасевича в Twitter заблокировали

12.07.2021, 10:08, Новости дня
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Новый аккаунт в Twitter основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича заблокирован.

«Действие учетной записи приостановлено. Твиттер приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Твиттера», – сообщается на его новой странице.

На прошлой неделе Протасевич сообщил, что вернулся в соцсеть Twitter с новым аккаунтом. 

Напомним, Протасевич и задержанная вместе с ним гражданка России Софья Сапега направили ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, гражданка России София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.



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