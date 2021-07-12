 

Ученые нашли в Пермском крае старинное судно на дне реки Камы

12.07.2021, 10:04, Разное
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Ученые, которые представляют Уральский центр подводных исследований и Камскую археологическую экспедицию, нашли в Пермском крае старинное судно. Его обнаружили на глубине примерно 20 метров на дне реки Камы, недалеко от села Хохловка.
По словам специалистов, парусно-гребное судно произвели в период с XVII по XIX века. В ширину находка около 5 метров, а в длину – 25 метров. Ученые запланировали еще одно погружение водолазов к старинному судну осенью.

По предварительной версии ученых, данный корабль использовался для того, чтобы перевозить грузы. Как пишет издание «Политэксперт», на данный момент специалисты решают вопрос о том, чтобы была возможность поднять парусно-гребное судно на берег. Для них важно, чтобы манипуляции не привели к повреждению корабля.



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