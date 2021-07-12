BFMTV – «дельта» и болельщики — в мире новый всплеск COVID-19

В разных странах власти отмечают новый всплеск заболеваемости и смертей от COVID-19. Как пишет BFMTV, если в Великобритании динамику связывают с болельщиками, которые приехали на футбольный турнир, то в других регионах — от Австралии до Туниса — вместе с этим фиксируют распространение штамма «дельта».

Вторая, третья и даже четвёртая волна. Часть нашей планеты переживает сейчас мощный новый рост эпидемии. На этой карте самым тёмным цветом отмечены страны, в которых за последнюю неделю наблюдался взрывной рост заболеваемости.

КРИСТИАН БРЕШО, президент Глобальной сети вирусологов: В каждой стране своя ситуация. Так что в каждой географической зоне приходится бороться с разной ситуацией, но она на данный момент вызывает обеспокоенность.

Так, в Японии за несколько дней до открытия Олимпийских игр, учитывая рост случаев заболевания, Токио объявил о введении нового чрезвычайного положения и отказался принимать зрителей во время олимпийских соревнований и во время церемонии прибытия олимпийского огня в столицу.

Таиланд, со своей стороны, возобновляет карантин в Бангкоке и в девяти провинциях. Число заражений за последнюю неделю выросло на 95 процентов. Новые ограничения также ввели и в Южной Корее, Индонезии, Австралии. В Сиднее продлили карантин на две недели. Жителям снова запрещено выходить из дома.

Африку возобновление эпидемии не обошло стороной. На этой неделе на континенте зафиксирован новый рекорд заболеваний в сутки. При этом вакцинация там далека от широкого распространения.

МАТШИДИСО МОЭТИ, региональный директор ВОЗ в Африке: У Африки была худшая неделя с начала эпидемии. Вторая волна достигла своего пика, и он на 12 процентов выше, чем в январе.

В странах Магриба ситуация вызывает большое беспокойство. В Тунисе больницы заполнены, а число случаев (заражения. — ИноТВ) растёт по экспоненте. В РФ зафиксировали рекордное количество смертей со времени начала пандемии — 737 случаев за последние сутки. Во всех этих странах, где пандемия набирает обороты, фиксируют распространение варианта «дельта».

В Европе этот штамм привёл на этой неделе к росту заболеваемости в 34 процента. В Великобритании цифры ещё более тревожные: число новых случаев в день превысило планку в 30 тысяч. Футбольные болельщики, которые приехали в страну на чемпионат Европы, как считается, стимулировали распространение вируса.

Дата выхода в эфир 11 июля 2021 года.