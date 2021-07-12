 

Le Figaro – французский политик предложил отстранять от работы непривитых врачей

12.07.2021, 10:02, Новости дня
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Верховный комиссар по стратегическому планированию Франсуа Байру сравнил врачей, которые не хотят делать прививку от COVID-19, с хирургом, который отказался бы помыть руки перед операцией. Как пишет Le Figaro, он и многие другие французские политики высказываются за обязательную вакцинацию для медицинских работников.


Reuters

Французское правительство готовит новый пакет мер, которые помогут противостоять распространению штамма «дельта». Между тем во Франции есть врачи, которые категорически не хотят прививаться, пишет Le Figaro. И по этому поводу высказался верховный комиссар по стратегическому планированию Франсуа Байру. Он напомнил, что выход из пандемии один: обязательная всеобщая вакцинация.

«Вакцинация — это естественное укрепление иммунитета каждого человека», — отметил он и напомнил, что множество других вакцин помогают спасать жизнь людей. Также он расценивает нежелание некоторых врачей прививаться как «отказ в оказании помощи человеку в опасности».

По его мнению, если врач в государственном госпитале не хочет делать прививку, его нужно отстранить от работы.

«Что вы будете делать в государственной больнице, если хирург отказывается мыть руки и надевать перчатки перед операцией? Ему бы сказали: «Вы не можете выполнять свою работу», — приводит его слова автор статьи.

В правительстве рассматривают вопрос об обязательной вакцинации врачей, при этом мнения партий по этому вопросу разделились.

Мэр французского города По, в свою очередь, отметил в интервью, что обойтись без введения санитарного пропуска в кинотеатры, рестораны и спортзалы не удастся. По его словам, это произойдёт в течение трёх недель, пишет Le Figaro. 



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