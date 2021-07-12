Скандалы: Банкрот Пестриков спешит скинуть активы

Находящийся под подпиской о невыезде совладелец СМЗ может обрасти новыми уголовными делами

15 июля назначена дата внеочередного собрания акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) — единственного в России производителя редкоземельных металлов. Накануне против одного из акционеров предприятия Игоря Пестрикова возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством. Арестовывать Пестрикова пока не стали, ограничившись подпиской о невыезде. Впрочем, не исключено, что на подходе еще несколько уголовных дел, связанных с незаконным выводом бизнесменом денег за рубеж и уклонением от уплаты налогов.

Игорь Пестриков, по мнению участников рынка, достаточно одиозная, конфликтная фигура, никогда не любившая даже малейшею огласку. Оно и понятно, Пестриков умудрился поссориться практически со всеми совладельцами СЗМ. Так, около пяти лет назад, как писали СМИ, он взял в долг у другого акционера завода Петра Кондрашова $9 млн. В залог Пестриков предоставил принадлежащие ему 25% акций предприятия. Некоторое время спустя оказалось, что ценные бумаги были перезаложены в «Абсолют банке» под кредит. Узнав об этом Кондрашов в марте 2021 года подал судебный иск с требованием наложить арест на акции, а затем взыскать 25% пакет в свою пользу.

Чуть раньше на деятельность Пестрикова, как акционера СМЗ, обратила внимание Федеральная антимонопольная служба. Дело в том, что аффилированные с бизнесменом сейшельские и панамские офшоры не единожды подавали иски о взыскании значительных денежных средств к принадлежащим ему или его партнерам российским структурам «Трансглобалтелеком» и «Центурион Групп». Как известно, подобные сомнительные схемы зачастую используются для вывода денег за бугор.

ФАС в судебном порядке добивается признания недействительными сделок по продаже акций СМЗ зарубежным офшорам, поскольку они не получили одобрения специальной правительственной комиссии. Таким образом, Пестрикову светят перспективы сразу нескольких уголовных дел: статьи УК о незаконном выводе капиталов за рубеж и уклонение от уплаты налогов еще никто не отменял.

Пока суть да дело, на все ценные бумаги наложен арест.

Под эту сурдинку Пестриков инициировал внеочередное собрание совета директоров СМЗ, на котором будет настаивать на досрочном прекращении полномочий нынешних членов и ревизионной комиссии, а также назначении новых выборов из числа своих креатур. Собрание должно состояться 15 июля 2021 года. Таким образом, потеряв контроль над акциями, Пестриков пытается сохранить управление над многомиллиардными денежными потоками СМЗ и входящий с ним в одну производственную цепочку Ловозерский ГОК.

То, что дела у Пестрикова идут, мягко говоря, не ахти, про его репутацию и говорить не приходиться, свидетельствует тот факт, что бизнесмен не в состоянии платить за аренду своих предприятий. Причем, не кому-нибудь, а Правительству Москвы.

Департамент Городского имущества города Москвы регулярно судится из-за помещений на улице Алексея Свиридова, за которые компания Пестрикова «Бизнес Инвест Запад» не платит по договору долгосрочный аренды. Общая сумма претензий департамента достигла более 4 млн рублей.

Такая же картина с помещениями по адресу ул. Знаменка, д. 9, стр. 1. Собственник Людмила Рукавишникова, полная тезка близкой родственницы главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова, через суд взыскивает со структур Пестрикова долги.

Материальные проблемы Пестрикова умножает постоянное стремление к шикарной жизни, которую он ведет вместе с женой Инной Цимбалюк — экс-«Мисс Украина-Вселенная». Например, Цимбалюк развивает собственный модный бренд. Бизнес абсолютно убыточный, но деньги супруг, видимо, регулярно подкидывает. Чего не сделаешь ради любимой. И в долги залезешь, и банкротом станешь.

Нервы у Пестрикова, понятное дело, сдают. Не так давно в одном из подмосковных коттеджных поселков на Новой Риге он с автоматом в руках угрожал убийством местному жителю. В результате Пестриков попал под уголовное дело и сейчас находится под подпиской о невыезде. Может это ему и сошло бы с рук, но подобный инцидент случился не в первой. По сообщениям СМИ, в прошлом году, в сильном подпитии, Пестриков устроил стрельбу рядом с ночным клубом в центре столицы.

Очевидно, привычка размахивать оружием, как и решать вопросы с помощью огнестрела, у 58-летнего Пестриковабыла заложена еще в лихих 90-х. Впрочем, с вынужденным отходом Пестрикова от дел, на СЗМ многое стало меняется. И в лучшею сторону. Так, новым собственником 15% пакета акций стал Михаил Дворкович, брат бывшего вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича.

С одной стороны, Михаил Дворкович дал ясно понять, что заинтересован в развитии предприятия, и в перспективе увеличит свою долю. С другой, крайне нелицеприятно высказался об отдельных акционерах СМЗ, о которых нужно снимать «сюжеты криминальной хроники на центральных телеканалах страны».