 

Эксперт Жаворонков: Россияне могут остаться без пенсий

12.07.2021, 9:58, Разное
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Специалист не исключает, что эти социальные выплаты в нашей стране в будущем исчезнут. Он отметил, что руководствуется в своих выводах тем, что пенсионный возраст в России уже повысили, и ограничений для дальнейших жестких мер в этом отношении, по его мнению, нет.

Вместе с тем, Сергей Жаворонков
допустил, что власти оставят одно исключение, как в Китае. Там пенсии выплачиваются только государственным служащим.

Так экономист отреагировал на слова главы ЛДПР Владимира Жириновского. Ранее политик предположил, что в России могут повысить пенсионный возраст до 70 лет. По его мнению, такая мера вероятна к 2030 году.

Высказался по данному вопросу также экономист и финансовый
аналитик Виталий Калугин. Он окрестил заявление Владимира Жириновского “троллингом”. Эксперт полагает, что подобная реформа не оправдана с экономической точки зрения. Ведь в таком случае пенсионеров в стране практически не останется.

Также, считает аналитик, не исключены проблемы с Пенсионным
фондом: россиянам будут платить все меньше. В итоге, полагает эксперт, пенсия в России через десяток лет может стать нищенской.

Подобные слухи о повышении
пенсионного возраста в России в Совфеде назвали “необоснованной страшилкой”. Эти домыслы там связывают с предстоящей предвыборной кампанией. Кроме того, ранее назвали категорию граждан, которая имеет право выйти на пенсию досрочно.



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