 

“Красивая женщина. Бог подарит вам девочку”. Беременная Осадчая снялась в воздушном сарафане

12.07.2021, 9:16, Новости дня
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“Использовать каждую минуту лета по назначению. В командировку поехать и успеть в море покупаться – сделано. Полетели дальше”, – написала она.

Осадчая позировала в легком сарафане в сиреневых тонах.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Красавица! Вам очень идет беременность!” – написала vika_vitryak1301.

“Красивая женщина. Бог подарит вам девочку”, – отметила olenkapalonko.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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