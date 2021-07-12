В воскресенье в Украине больше всего прививок от коронавируса сделали во Львовской области

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12.07.2021, 9:16, Новости дня
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“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 42 308 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 21 074 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 21 234 человека. […] Было сделано на 72 352 прививки меньше, чем за предыдущие сутки”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, прививки в воскресенье делали 229 мобильных бригад, 475 пунктов и 148 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели за 24 часа во Львовской области (4544), меньше всего – в Ивано-Франковской (271).

“Всего с начала кампании по вакцинации сделано 3 462 976 прививок. Вакцинированы 2 298 302 человека, из них получили первую дозу – 2 298 300 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 164 676 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)”, – отметили в ведомстве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Sinovac Biotech, было введено 19 630 доз препарата (большая часть как вторая доза).

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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