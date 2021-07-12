 

Главе Камчатки посоветовали «потерпеть до понедельника» с симптомами COVID

12.07.2021, 9:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поставил неудовлетворительную оценку работе региональной горячей линии по коронавирусной инфекции. В выходные он попробовал позвонить по номеру 122, но его попросили подождать до начала рабочей недели, сообщили в пресс-службе правительства края.

«В ходе оперативного совещания губернатор отметил недостаточное взаимодействие с заболевшими в начале их заболевания», – передает ТАСС сообщение пресс-службы правительства.

По информации краевых властей, Солодов проинспектировал работу телефонной линии 122 по вопросам оказания помощи ковидным больным. Но там, по словам губернатора, его «вежливо попросили подождать до понедельника с его проблемами по здоровью».

«Это абсолютно неприемлемо. В выходные люди тоже заболевают, им требуется помощь. В итоге это приводит к тому, что увеличивается нагрузка на скорую помощь», – приводятся пресс-службой слова Солодова.

Губернатор поручил в срочном порядке повысить эффективность работы линии. Теперь в регионе будут отслеживать, каким образом оказывается медицинская помощь каждому из позвонивших, будет оцениваться качество обслуживания пациентов.

За все время пандемии в Камчатском крае было выявлено около 16 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 14 тыс. человек выздоровели, 238 умерли.

Ранее Солодов выступил инициатором добровольческой акции, которая была приурочена к празднованию Дня Камчатского края. В мероприятии приняли участие главы муниципальных образований Камчатского края, которые также доставили на дом лекарства пациентам, больным коронавирусом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / Главврач Коммунарки предположил, кто выбросил медкарты умерших пациентов

27.12 / Полиция в США начала расследование из-за махинаций с получением вакцин от COVID-19

23.07 / Республиканцы в Сенате готовят новый пакет помощи в связи с коронавирусом

14.05 / В работе Instagram и Facebook произошел глобальный сбой

23.08 / Сестра Трампа назвала его жестоким и беспринципным

22.09 / Доктор Мясников назвал опасные средства народной медицины

08.11 / Кушнер предложил Трампу признать поражение на выборах

01.03 / Названы предполагаемые убийцы нижегородской семьи

06.06 / Названа возможная причина массовой драки со стрельбой в Москве

09.10 / Имидж Китая в мире ухудшился из-за коронавируса и конфликта с США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика