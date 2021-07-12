Главе Камчатки посоветовали «потерпеть до понедельника» с симптомами COVID

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поставил неудовлетворительную оценку работе региональной горячей линии по коронавирусной инфекции. В выходные он попробовал позвонить по номеру 122, но его попросили подождать до начала рабочей недели, сообщили в пресс-службе правительства края.

«В ходе оперативного совещания губернатор отметил недостаточное взаимодействие с заболевшими в начале их заболевания», – передает ТАСС сообщение пресс-службы правительства.

По информации краевых властей, Солодов проинспектировал работу телефонной линии 122 по вопросам оказания помощи ковидным больным. Но там, по словам губернатора, его «вежливо попросили подождать до понедельника с его проблемами по здоровью».

«Это абсолютно неприемлемо. В выходные люди тоже заболевают, им требуется помощь. В итоге это приводит к тому, что увеличивается нагрузка на скорую помощь», – приводятся пресс-службой слова Солодова.

Губернатор поручил в срочном порядке повысить эффективность работы линии. Теперь в регионе будут отслеживать, каким образом оказывается медицинская помощь каждому из позвонивших, будет оцениваться качество обслуживания пациентов.

За все время пандемии в Камчатском крае было выявлено около 16 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 14 тыс. человек выздоровели, 238 умерли.

Ранее Солодов выступил инициатором добровольческой акции, которая была приурочена к празднованию Дня Камчатского края. В мероприятии приняли участие главы муниципальных образований Камчатского края, которые также доставили на дом лекарства пациентам, больным коронавирусом.