Сейм Литвы предложил объявить нелегальную миграцию агрессией против государства

Группа депутатов сейма (парламента) Литвы выступила с предложением объявить нелегальную миграцию из стран Азии с территории соседней Белоруссии гибридной агрессией против государства.

Резолюция такого содержания зарегистрирована в секретариате законодательного собрания.

«Сейм констатирует, что недружественное государство осуществляет гибридную агрессию против Литвы организацией потока лиц из третьих стран, нелегально пересекающих литовскую границу», – цитирует ТАСС проект резолюции.

Как отметили инициаторы, если ситуация с нелегальной миграцией на литовско-белорусской границе сохранится в нынешнем положении или станет еще более угрожающей, Вильнюсу следует начать консультации с членами НАТО и в первую очередь с Вашингтоном, руководствуясь 4-й статьей Североатлантического договора. В ней утверждается, что участники договора всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению кого-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажутся под угрозой.

Инициаторами резолюции выступили председатели парламентских комитетов по национальной безопасности и обороне и по международным делам, а также старосты семи из восьми парламентских фракций.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости приложить совместные усилия в разрешении миграционного кризиса.

В минувшую субботу Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки.

С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.