 

Дистанционное обучение привело к ухудшению здоровья школьников

12.07.2021, 9:10, Разное
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Согласно опросу, проведенному НМИЦ здоровья детей, дистанционное обучение привело не только к получению менее глубоких знаний, но и к ухудшению здоровья школьников. Кроме этого, родители также столкнулись с некоторыми проблемами при организации дома процесса обучения.
По словам Анны Кузнецовой, Уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ, многие дети не обеспечены техническими средствами, с помощью которых они могут получать знания на дистанционном обучении. Она отметила, что из-за пандемии коронавируса и вынужденной изоляции школьников, процесс получения знаний возможен только с помощью гаджетов. В результате, у многих ребят ухудшилось зрение, а также они жалуются на частые головные боли и плохое засыпание. Анна Кузнецова заявила, что такая тенденция никому не нужна. Она надеется, что карантинные меры больше не повторяться и ученики смогут вернуться к нормальному процессу обучения в школах.

Как пишет издание «Политэксперт», Уполномоченный по правам ребенка рассказала, что в образовательных учреждениях не хватает психологов. В РФ открыто около двух тысяч вакансий, однако специалисты не хотят идти работать в школы.



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