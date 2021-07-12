 

Коренные народы Севера разрешили переселять из аварийного жилья в юрты

12.07.2021, 8:51, Разное
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Постановлением правительства внесены изменения в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Для оптимизации процесса в отношении коренных народов Севера вводятся новые нормы предоставляемых государством жилых помещений.

– С учётом многовековых традиций быта малых народов Российской Федерации разрешить проживание граждан в национальном жилище: чумах, юртах и ярангах, – говорится в постановлении правительства.

Коренные народы Севера разрешили переселять из аварийного жилья в юртыПо словам вице-премьера Марата Хуснуллина, такая инициатива позволит быстрее реализовать идеи высшего руководства страны, а в отдельных регионах закрыть очередь в несколько раз быстрее, чем было запланировано ранее.

– По нашим скромным подсчётам, бюджет сэкономит около 700 млрд рублей. Дискриминации никакой здесь нет. Мы переселяем представителей народов нашей страны из ветхой советской архитектуры в помещения, в которых ранее жили их предки, то есть соответствуют этнокультурным традициям. Отмечу, что всё жильё будет новым, а для полного соответствия с традициями мы пригласим в комиссию по переселению лучших этнографов, историков и краеведов, – заключил управленец.

Хуснуллин добавил, что переселенцы из аварийного жилья получат право выбора района, где разместятся их юрты, чумы и яранги и чиновники не смогут им в реализации этого права отказать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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