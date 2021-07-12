 

Верховный суд Израиля разрешил однополым парам суррогатное материнство

12.07.2021, 8:22, Новости дня
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Сейчас суррогатное материнство в Израиле разрешено для гетеросексуальных пар и одиноких женщин, имеющих генетическую связь с ребенком.

В 2020 году Верховный суд постановил, что закон, запрещающий суррогатное материнство однополым парам, “несоразмерно ущемляет право на равенство и право на отцовство” и является незаконным. Закон был отменен.

Суд дал правительству год на разработку нового закона, но парламент не уложился в срок. На прошлой неделе парламентарии обратились в суд с просьбой вынести решение по этому поводу, поскольку внесение поправок в закон в соответствии с предыдущим решением было “неосуществимым” в нынешней политической ситуации.

Издание уточняет, что в израильском парламенте религиозная исламская партия “Раам” резко выступает против расширения прав ЛГБТ, а оппозиционные партии голосуют даже против законопроектов, которые они идеологически поддерживают, в попытке свергнуть правительство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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