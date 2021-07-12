Санду заявила о намерении приступить к формированию правительства Молдовы

“Сегодняшнюю энергию голосования необходимо использовать, чтобы изменить Молдову и превратить ее в страну, из которой не только не уезжают, но и возвращаются. Как президент я хочу работать с честным и компетентным правительством, чтобы объединить общество и поставить интересы его граждан во главу угла усилий правительства… После подсчета голосов и подтверждения результатов выборов мы сможем обсудить конституционные шаги по формированию правительства”, – отметила Санду.

В то же время, она раскритиковала ответственные за ход выборов государственные учреждения, отметив, что они пока “не соответствуют ожиданиям граждан”.

“Как президент, я вам обещаю, что в ближайшие годы я сделаю все, что от меня зависит, чтобы людям было проще голосовать, без давления и коррупции. Это будет приоритетом и будущего парламента. И, надеюсь, что смогу работать с парламентским большинством, состоящим из честных людей, чтобы день выборов стал праздником демократии для каждого гражданина”, – подчеркнула Санду.

https://www.facebook.com/maia.sandu/posts/1625428957665717

Согласно предварительным подсчетам Центральной избирательной комиссия (ЦИК), на досрочных парламентских выборах 11 июля в Молдове лидирует “Действие и солидарность” (PAS). После обработки 99,72% бюллетеней партия, основателем которой является Санду, набрала 52,68% голосов избирателей (770 384).

На втором месте, по данным ЦИК, предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ) – 27,26% голосов (398 641), третья – партия “Шор”, за которую проголосовали 5,76% избирателей (84 162).

Остальные политические силы не преодолевает порог в 5% голосов для прохождения в парламент Молдовы.

Скриншот: pv.cec.md

По информации ЦИК страны, на выборах проголосовали около 1,47 млн граждан Молдовы (более 205 тыс. – за рубежом), явка избирателей превысила 48%. Этого достаточно, чтобы выборы были признаны состоявшимися.

По прогнозу NewsMaker, партия Санду в новом парламенте получит 62 мандата, 32 – ПСРМ-ПКРМ, 7 – “Шор”.

Контекст:

28 апреля Санду распустила парламент страны. 15 апреля КС Молдовы рассмотрел запрос Санду, в котором президент Молдовы просила суд констатировать обстоятельства, которые позволяют распустить парламент. КС постановил, что основание для роспуска парламента – невозможность сформировать правительство.

Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы Молдовы 24 декабря 2020 года.

Днем ранее тогдашний премьер-министр Молдовы Ион Кику сообщил, что правительство страны в полном составе подает в отставку. Как пояснил Кику, главная цель руководства страны – это роспуск парламента, а одним из способов добиться этого является отставка правительства.

Исполняющим обязанности премьер-министра страны после отставки Кику стал министр иностранных дел Аурелий Чокой.

В феврале 2021 года Санду выдвигала в премьеры Наталью Гаврилицу, но ее кандидатуру не поддержал ни один депутат.

25 марта депутаты от партии социалистов и их союзники из “Шор” и группы Pentru Moldova покинули заседание парламента, на котором должны были заслушать программу кандидата на должность премьера Игоря Гросу, писало издание NewsMaker. Гросу выдвинула в премьер-министры лично Санду. Слушания в парламенте не состоялись из-за отсутствия кворума.

26 марта Санду пригласила парламентские фракции на консультации по его роспуску согласно ч. 1 ст. 85 конституции Молдовы. “В случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент”, – говорится в тексте статьи.

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