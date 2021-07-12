 

Нефть подешевела на неопределенности с ОПЕК+

12.07.2021, 8:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мировые цены на нефть в понедельник умеренно снижаются на неопределенности перспектив сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.39 цена сентябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,19% – до 75,42 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,12%, до 74,47 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Альянс ОПЕК+ на двух встречах в начале июля не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за непреклонной позиции ОАЭ. Третья встреча была отменена, а новая пока не назначена. Квоты пока сохраняются на текущих уровнях.

«Неопределенность охватила рынок после того, как ОПЕК+ зашел в тупик по поводу будущего увеличения добычи. Отсутствие единства в группе представляет собой реальный риск в среднесрочной перспективе», – прокомментировали аналитики ANZ газете Wall Street Journal.

Некоторое давление на нефтяные котировки оказывает также наметившаяся коррекция курса доллара вверх. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) растет на 0,07%, до 92,19 пункта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.05 / Леди Гага рассказала о беременности после изнасилования

19.05 / ЦИК сообщил об успешном тестировании системы онлайн-голосования

21.08 / Анонсировано подведение итогов акции «Мы вместе»

12.08 / Ранившего ножом учительницу школьника в Ульяновске отправили на лечение

02.12 / «Патриоты России» и «Родина» поддержали запрет иностранного гражданства для госслужащих

11.11 / Пашинян заявил о риске потерять Степанакерт без соглашения по Карабаху

18.08 / Что показал первый день съезда демократов

18.11 / ГСЧС предупредила о гололеде в ряде областей Украины

17.04 / Чехия высылает 18 российских дипломатов

01.01 / Пятецкая: 2020 год стал рекордным по флуду – от советов по излечению COVID-19 содой до заговора мировой закулисы, придумавшей вирус ради обогащения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика