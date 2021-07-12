Нефть подешевела на неопределенности с ОПЕК+

Мировые цены на нефть в понедельник умеренно снижаются на неопределенности перспектив сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.39 цена сентябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,19% – до 75,42 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,12%, до 74,47 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Альянс ОПЕК+ на двух встречах в начале июля не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за непреклонной позиции ОАЭ. Третья встреча была отменена, а новая пока не назначена. Квоты пока сохраняются на текущих уровнях.

«Неопределенность охватила рынок после того, как ОПЕК+ зашел в тупик по поводу будущего увеличения добычи. Отсутствие единства в группе представляет собой реальный риск в среднесрочной перспективе», – прокомментировали аналитики ANZ газете Wall Street Journal.

Некоторое давление на нефтяные котировки оказывает также наметившаяся коррекция курса доллара вверх. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) растет на 0,07%, до 92,19 пункта.