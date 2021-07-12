На Украине раскрыли «очень качественный» обман Зеленского

Украинцы допустили большую ошибку, избрав Владимира Зеленского президентом страны, сообщил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его мнению, Зеленскому удалось обмануть украинский народ, поскольку он говорил «ста голосами» в попытке угодить всем и сразу.

«(Петр) Порошенко говорил, что Зеленский – это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: «Это облако в штанах». Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули», – передает РИА «Новости» слова Мураева.

Экс-депутат Рады считает, что немалую роль в этом сыграл сериал «Слуга народа», с главным героем которого пытался себя ассоциировать Зеленский.

«Те и другие сейчас жалеют, что пошли на поводу эмоций, восприятия Зеленского как Голобородько, который, действительно, защищает страну и уважает своих граждан», – подчеркнул он.

Мураев призвал украинцев объединяться и помогать друг другу, поскольку государство во главе Зеленского «не про людей, права и свободы, мир и дружбу с соседями».

Ранее партия Зеленского решила равняться на Компартию Китая.