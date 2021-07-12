 

На Украине раскрыли «очень качественный» обман Зеленского

12.07.2021, 8:20, Новости дня
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Украинцы допустили большую ошибку, избрав Владимира Зеленского президентом страны, сообщил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его мнению, Зеленскому удалось обмануть украинский народ, поскольку он говорил «ста голосами» в попытке угодить всем и сразу.

«(Петр) Порошенко говорил, что Зеленский – это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: «Это облако в штанах». Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули», – передает РИА «Новости» слова Мураева.

Экс-депутат Рады считает, что немалую роль в этом сыграл сериал «Слуга народа», с главным героем которого пытался себя ассоциировать Зеленский.

«Те и другие сейчас жалеют, что пошли на поводу эмоций, восприятия Зеленского как Голобородько, который, действительно, защищает страну и уважает своих граждан», – подчеркнул он.

Мураев призвал украинцев объединяться и помогать друг другу, поскольку государство во главе Зеленского «не про людей, права и свободы, мир и дружбу с соседями».

Ранее партия Зеленского решила равняться на Компартию Китая.



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