Марка Lamborghini объявила о разработке нового атмосферного V12

Итальянская компания Lamborghini в настоящее время работает над выходом нового двигателя V12 для своей техники.

Вместе с тем с момента выхода аналогичного агрегата для спорткара V12 прошло около 10 лет, тогда как теперь производитель заинтересован в появлении более усовершенствованного мотора. Недавно состоялся выход финальной версии Aventador Ultimae, которая имеет 6,5-литровый двигатель на 770 л.с. мощности.

С таким агрегатом осуществить разгон до сотни возможно за 2,8 секунд. Кроме того, производитель пока умышленно умалчивает характеристики автомобиля, однако предполагается, что новый мотор сможет оказаться предельно мощным. Пока сроки выхода улучшенного силового агрегата не называются производителем.