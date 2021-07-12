В Киевской области перевернулась машина с двойным превышением разрешенного числа пассажиров, есть погибшие

“В машине было больше 10 человек, много детей, все ехали с купания. Водитель превысил скорость и опрокинул Volkswagen Golf на еврономерах. Двое погибли, в том числе девочка семи лет. Еще один взрослый в критическом состоянии”, – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях с места происшествия заметно, что номера у иномарки польские, перевернулась машина на обочине проезжей части.

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12 июля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уточнила, что в перевернувшейся машине ехали 12 человек, четверо из них – дети.

“Погибли два человека, из них один ребенок. И три госпитализированы в больницу, двое из них – дети”, – отметили в ведомстве.

Заявленная производителем вместимость Volkswagen Golf – водитель и четыре пассажира.

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