 

Партия «Яблоко» подала документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

12.07.2021, 7:26, Новости дня
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Представители партии «Яблоко» подали в ЦИК документы для заверения избирательного списка кандидатов на предстоящих выборах в Государственную думу, а также для утверждения кандидатов по одномандатным округам.

Партия «Яблоко» стала 13-й партией, которая подала документы для заверения списков кандидатов. Ранее необходимые бумаги привезли ЛДПР, «Коммунисты России», «Родина», «Справедливая РФ – За правду», КПРФ, «Единая Россия», Партия пенсионеров, «Гражданская платформа», РПСС, «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и Партия роста, передает ТАСС.

«У нас 309 человек по федеральному списку, у нас один человек в общефедеральной части списка (председатель партии) и большая конкуренция между региональными группами. И 159 кандидатов идут в одномандатных округах», – сказал председатель партии Николай Рыбаков.

Он отметил, что число кандидатов от партии «незначительно изменилось после съезда». «У нас 90 региональных групп, такого не было еще в истории «Яблока». И, насколько я понимаю, вообще в истории избирательной системы не было партий, которые представили бы так много региональных групп. Это делается для высокой конкуренции внутри партии», – подчеркнул Рыбаков.

Выборы в Госдуму в РФ пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны и 39 региональных парламентов.



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