 

Судно «Амур» вышло из Японии в порт приписки

12.07.2021, 7:26, Новости дня
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Российское судно «Амур» вышло из Японии в порт приписки, в Японии остается только третий помощник капитана, сообщил генконсул Сергей Марин.

«Сегодня утром российскому судну «Амур» вернули документы, и оно возвращается в порт приписки. В Японии остался только третий помощник капитана», – передает РИА «Новости» слова консула.

По данным сервиса marinetraffic, «Амур» в 5.52 мск вышел из порта Момбэцу и направляется в порт Невельск

Напомним, в Охотском море у побережья Хоккайдо в районе города Момбэцу в условиях сильного тумана столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российское судно «Амур», в результате три японских рыбака погибли. Третий помощник капитана Павел Добрянский нес вахту в момент столкновения. Ему предъявили обвинения в халатности и ненадлежащем управлении судном и задержали. Кроме того, в халатности и ненадлежащем управлении судном подозревают капитана японской шхуны.



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