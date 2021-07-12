Судно «Амур» вышло из Японии в порт приписки

Российское судно «Амур» вышло из Японии в порт приписки, в Японии остается только третий помощник капитана, сообщил генконсул Сергей Марин.

«Сегодня утром российскому судну «Амур» вернули документы, и оно возвращается в порт приписки. В Японии остался только третий помощник капитана», – передает РИА «Новости» слова консула.

По данным сервиса marinetraffic, «Амур» в 5.52 мск вышел из порта Момбэцу и направляется в порт Невельск

Напомним, в Охотском море у побережья Хоккайдо в районе города Момбэцу в условиях сильного тумана столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российское судно «Амур», в результате три японских рыбака погибли. Третий помощник капитана Павел Добрянский нес вахту в момент столкновения. Ему предъявили обвинения в халатности и ненадлежащем управлении судном и задержали. Кроме того, в халатности и ненадлежащем управлении судном подозревают капитана японской шхуны.