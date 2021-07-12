 

В Интернете представили первые рендеры кросс-седана Hyundai Sonata

12.07.2021, 7:24, Новости дня
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В Сети появились рендерные изображения новой модели Hyundai Sonata, которая впервые предложена в виде кросс-седана.

Главной особенностью транспортного средства указали увеличенный дорожный просвет. Улучшить параметры проходимости удалось за счет увеличенных колесных дисков. Кроме того, на порогах применили специальные накладки, а также расширили колесные арки. Следует отметить, что за счет предложенных изменений автомобиль сможет с легкостью преодолевать любые неровности на дорогах.

Что касается технических параметров для кросс-седана Hyundai Sonata, то он сохранит 2-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с. мощности. Кроме того, модель получила передний привод и шестиступенчатую автоматическую трансмиссию. Минимальная цена седана Hyundai Sonata в РФ составляет от 1,77 млн рублей.



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