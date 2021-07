Bentley выпустил новую вариацию модели Flying Spur

Британская марка Bentley официально представила модернизированную версию модели Bentley Flying Spur.

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой с бензиновым мотором на 2,9 литра с электрическим агрегатом, которые суммарно выдают 544 л.с. Кроме того, в компании указали, что полного бака автомобиля достаточно для преодоления около 700 километров. С учетом полученного силового агрегата на разгон до сотни потребуется около 4 секунд. Также значится, что модель Flying Spur является одной из самых экологичных в своей линейке.

Представители марки указали, что автомобиль получил продвинутые сервисы My Battery Charge, My Car Statistics и My Cabin Comfort, существенно облегчающие эксплуатацию. Кроме того, гибридная модель получила и другие особенности, которые пока не озвучены производителем.