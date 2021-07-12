СК начал проверку по факту открытия аварийной двери самолета в Шереметьево

Следственный комитет организовал проверку после того, как пассажир рейса Москва – Анталья открыл дверь самолета при подготовке к вылету, сообщил старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

«По факту несанкционированного открытия двери воздушного судна организована доследственная проверка», – приводит ее слова РИА «Новости», отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» в судебном порядке планирует взыскать убытки с пассажира рейса Москва – Анталья, который открыл дверь аварийного выхода при подготовке к вылету.

В Шереметьево из-за задержки вылета пассажиры рейса Москва – Анталья в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно. Один из пассажиров открыл аварийный выход.