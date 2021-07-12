 

Начались крупнейшие учения Росгвардии

12.07.2021, 6:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В РФ стартовали оперативно-стратегические учения «Заслон–2021» – крупнейшие учения Росгвардии за всю ее историю, информирует ведомство.

Учения пройдут с 12 по 30 июля для подготовки к совместным стратегическим ученияс «Запад–2021», запланированным на сентябрь. В учениях Росгвардии, которые пройдут «сразу в нескольких регионах страны», примут участие воинские части и соединения из разных округов войск Национальной гвардии, а также подразделения территориальных управлений. Переброска будет осуществляться авиацией, автомобилями и поездами.

Учения «Заслон–2021» позволят оценить готовность войск к выполнению возложенных задач, повысить профессионализм личного состава и слаженность подразделений. На учениях отработают задачи по «нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности России», передает РИА «Новости».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.12 / Российские военные отремонтировали школу в сирийской провинции Алеппо

18.07 / Пожар в “Токио Стар”. Совладельцу сгоревшего отеля избрали меру пресечения

04.07 / Эксперт оценила вероятность повышения курса доллара до 100 рублей

18.03 / Названо время первого в 2021 году пуска с Восточного

19.04 / В Белоруссии приговорили обвиняемого в угрозах в адрес Лукашенко

07.01 / Утверждены голоса выборщиков от Мичигана и Невады

21.07 / Лидеры ЕС согласовали бюджет и пакет помощи в связи с коронавирусом

28.07 / Боевики в течение дня один раз нарушили режим прекращения огня – Минобороны Украины

22.07 / Китай пригрозил США закрыть консульство в Ухане

04.05 / Вице-премьер Чехии хотел обменять “молчание” правительства о взрывах на складах на российскую вакцину от коронавируса – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика