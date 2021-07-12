Начались крупнейшие учения Росгвардии

В РФ стартовали оперативно-стратегические учения «Заслон–2021» – крупнейшие учения Росгвардии за всю ее историю, информирует ведомство.

Учения пройдут с 12 по 30 июля для подготовки к совместным стратегическим ученияс «Запад–2021», запланированным на сентябрь. В учениях Росгвардии, которые пройдут «сразу в нескольких регионах страны», примут участие воинские части и соединения из разных округов войск Национальной гвардии, а также подразделения территориальных управлений. Переброска будет осуществляться авиацией, автомобилями и поездами.

Учения «Заслон–2021» позволят оценить готовность войск к выполнению возложенных задач, повысить профессионализм личного состава и слаженность подразделений. На учениях отработают задачи по «нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности России», передает РИА «Новости».