 

США потребовали от властей Кубы не допускать насилия против протестующих

12.07.2021, 6:32, Новости дня
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Власти Кубы не должны использовать насилие в отношении протестующих, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он заявил, что «США поддерживают свободу выражения мнений и свободу собраний на Кубе». Салливан подчеркнул, что власти Соединенных Штатов «решительным образом осудят любое насилие или действия, направленные против мирных протестующих». По его словам, участники акций протеста «отстаивают свое универсальное право», передает ТАСС.

Напомним, первые за многие годы массовые протесты начались на Кубе. Демонстранты требуют «свободных выборов» и решения социальных проблем. Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о готовности драться и умереть за революцию: «Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах».



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