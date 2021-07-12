Более 260 тысяч машин Mazda3 попали под отзыв в США

Японская компания Mazda отзывает свыше 260 тысяч автомобилей Mazda3 на американском рынке.

Под отзыв попадают автомобили первой генерации, которые продавали в период с 2004 по 2007 годы. Причина данного решения состоит в дефекте значков компании, выполненных из полиуретана. Спустя некоторое время конструкция становится хрупкой, из-за чего может произойти внезапная активация подушек безопасности.

Специалисты указали, что с 2015 года уже зафиксированы несколько случаев, когда водители получали травмы по причине выявленного дефекта. В настоящее время специалисты намерены осуществить замену эмблем на новые, исключив возможные последствия для владельцев Mazda3.