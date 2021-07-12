 

Более 260 тысяч машин Mazda3 попали под отзыв в США

12.07.2021, 6:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Японская компания Mazda отзывает свыше 260 тысяч автомобилей Mazda3 на американском рынке.

Под отзыв попадают автомобили первой генерации, которые продавали в период с 2004 по 2007 годы. Причина данного решения состоит в дефекте значков компании, выполненных из полиуретана. Спустя некоторое время конструкция становится хрупкой, из-за чего может произойти внезапная активация подушек безопасности.

Специалисты указали, что с 2015 года уже зафиксированы несколько случаев, когда водители получали травмы по причине выявленного дефекта. В настоящее время специалисты намерены осуществить замену эмблем на новые, исключив возможные последствия для владельцев Mazda3.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / Предполагаемая сообщница Джеффри Эпштейна переведена в тюрьму в Нью-Йорке

11.10 / Израильские ученые установили, как использовали огонь люди эпохи палеолита

08.07 / Абитуриенты 2020 года могут получить отсрочку от призыва – Минобразования Украины

29.01 / Зеленский счел поставки вакцины от коронавируса вопросом геополитики

27.03 / Путин рассказал о мерах предосторожности после вакцинации

03.07 / Urals обновила рекорд по величине премии к Brent

26.09 / Частные лаборатории могут делать бесплатные тесты на COVId-19 – Радуцкий

10.06 / Суд арестовал мужчину, который взорвал гранату в ходе конфликта в Харькове

17.09 / От COVID-19 в мире выздоровело более 20 млн человек

28.11 / В Великобритании более чем 1300 человек ошибочно получили положительный тест на COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика