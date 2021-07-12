 

Редкий Nissan Skyline GT-R V-Spec выставили на продажу

12.07.2021, 6:30, Новости дня
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В рамках проводимого аукциона Bring а Trailer на продажу выставили уникальную версию спорткара Nissan Skyline GT-R V-Spec.

Автомобиль выпущен в 1999 году, тогда как за этот период общий пробег составляет всего 25 тысяч километров. Кроме того, владелец Nissan Skyline GT-R V-Spec указал, что модель с 2015 года была доставлена в Канаду. Предложенный на аукционе редкий экземпляр получил 16-дюймовые 18-дюймовые диски, спортивные шины.

Под капотом спорткара установлен 2,6-литровый бензиновый двигатель на 276 л.с. мощности с двумя турбинами. Владелец автомобиля утверждает об идеальном состоянии Nissan Skyline GT-R V-Spec, которое удалось сохранить также и в салоне. Цена данной модели пока не сообщается.



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