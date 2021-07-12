 

«Долой диктатуру»: тысячи кубинцев вышли на улицы и протестуют против коммунистического режима

12.07.2021, 5:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам конгрессмена из Флориды, режим отключает интернет.

BY JACK PHILLIPS July 11, 2021 

Люди собираются во время акций протеста у здания Капитолия в Гаване, Куба, 11 июля 2021 года.  (REUTERS/Stringer)

Тысячи кубинцев вышли в воскресенье на улицы ряда  городов, чтобы выразить протест против нарушений прав человека, отсутствия свободы и ухудшения экономической ситуации в стране, управляемой коммунистами.

На  видео, загруженных в социальные сети, по-видимому,  сняты  демонстрации в ряде городов, включая столицу Гавану,  прошедшие в воскресенье. Протестующие, скандировали по-испански  что они «не боятся» режима, возглавляемого Мигелем Диасом Канелем, что   они  хотят получить доступ к вакцинам от COVID-19 и положить конец режиму.

Это происходит на фоне сообщений о нехватке газа, электроэнергии и вакцин в карибском островном государстве. Некоторые аналитики в интернете  отметили, что воскресные демонстрации – это первый раз, после восстания в  Малеконазо в 1994 году, которое побудило многих  кубинцев покинуть страну и перебраться на лодках в США,  когда так много людей вышли на  протест против правительства.

Согласно видеозаписям, загруженным в интернет,  во время демонстраций  также звучали   крики «долой диктатуру», «свобода» и «родина  и жизнь».

Во время различных прямых трансляций через Facebook можно увидеть, как тысячи людей маршируют по улицам таких городов, как Сан-Антонио-де-лос-Баньос, Гира-де-Мелена и Алькисар, сообщает WTVJ-TV Южной Флориды .

Marco Rubio

@marcorubio

Стихийные уличные протесты проходят   прямо  сейчас  в нескольких городах на  #Кубе они сопровождаются скандированием  # NoTenemosMiedo (Мы не боимся)

Недовольство  некомпетентностью, жадностью  и репрессиями диктатуры быстро растет

2:26 PM · Jul 11, 2021

Marco Rubio

@marcorubio

А вот и коммунистические отряды репрессий на  #Кубе  [Эти новости] Все еще в основном игнорируются  американскими корпоративными СМИ.

4:53 PM · Jul 11, 2021

«Я просто гуляла по городу в поисках еды, и там было много людей, некоторые с плакатами, протестующие», – сказала по телефону местная жительница Кларис Рамирес. «Они протестуют против отключения электроэнергии, отсутствия лекарств», – добавила она, сообщает агентство Reuters .

В ответ на демонстрации Диас-Канель повторил часто повторяемое другими  марксистскими  правительствами  и обвинил в  протестах  клеветническую кампанию, инициированную  Соединенными Штатами.

«Боевой приказ  дан, революционеры выходят на улицы», – сказал он в эфире государственного радио и телевидения, очевидно приказав своим силам безопасности разогнать демонстрантов.

Сенатор Марко Рубио (республиканец от Флориды), кубинец по происхождению, написал  о  протестах  в Твиттере.

«Стихийные уличные протесты проходят   прямо  сейчас  в нескольких городах на  #Кубе они сопровождаются скандированием  # NoTenemosMiedo (Мы не боимся)

Недовольство  некомпетентностью, жадностью  и репрессиями диктатуры быстро растет».

Сенатор также  обратил внимание на развернутые силы безопасности.

«А вот и коммунистические отряды репрессий на Кубе… [Эти новости] Все еще в основном игнорируются  американскими корпоративными СМИ», – написал Рубио .

Конгрессмен Флориды Мария Эльвира Салазар, дочь кубинских изгнанников, заявила, что режим Диас-Канеля теперь отключает интернет на острове.

Люди принимают участие в демонстрации против режима президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Гаване, 11 июля 2021 года. (Yamil Lage/AFP via Getty Images)

Мэр Майами Фрэнсис Суарес, также сын кубинских эмигрантов ( в Майами проживает значительная кубинская диаспора), призвал к вмешательству под руководством США.

«Кубинцы достойны и готовы управлять собой без тирании», – сказал Суарес на пресс-конференции. «Это может закончиться сегодня, и это должно закончиться сегодня. Последствия этого момента могут означать свободу для миллионов людей в [южном] полушарии, –   никарагуанцев, венесуэльцев и многих других».

Полицейский стоит возле разбитых полицейских  машин, перевернутых во время демонстрации против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Гаване, 11 июля 2021 года.(Yamil Lage/AFP via Getty Images)



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.08 / Мнение: Славяне лежачих не бьют

26.09 / Курс рубля стремительно падает

26.08 / Путин назвал главное условие открытия границ России

13.01 / Добро пожаловать в диктатуру

08.07 / Володин напомнил о важности сохранения семейных ценностей

28.03 / Врач-онколог назвала сочетание продуктов, провоцирующее рак кишечника

08.11 / XX съезд Республиканской партии США развенчал культ личности Дональда Трампа

19.08 / Александр Овечкин и Настасия Шубская поделились фотографиями старшего сына по случаю его дня рождения

28.03 / Волочкова на полиграфе – Личное мнение

28.10 / Учёные разработали эффективную таблетку от храпа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика