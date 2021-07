«Долой диктатуру»: тысячи кубинцев вышли на улицы и протестуют против коммунистического режима

По словам конгрессмена из Флориды, режим отключает интернет.

BY JACK PHILLIPS July 11, 2021

Люди собираются во время акций протеста у здания Капитолия в Гаване, Куба, 11 июля 2021 года. (REUTERS/Stringer)

Тысячи кубинцев вышли в воскресенье на улицы ряда городов, чтобы выразить протест против нарушений прав человека, отсутствия свободы и ухудшения экономической ситуации в стране, управляемой коммунистами.

На видео, загруженных в социальные сети, по-видимому, сняты демонстрации в ряде городов, включая столицу Гавану, прошедшие в воскресенье. Протестующие, скандировали по-испански что они «не боятся» режима, возглавляемого Мигелем Диасом Канелем, что они хотят получить доступ к вакцинам от COVID-19 и положить конец режиму.

Это происходит на фоне сообщений о нехватке газа, электроэнергии и вакцин в карибском островном государстве. Некоторые аналитики в интернете отметили, что воскресные демонстрации – это первый раз, после восстания в Малеконазо в 1994 году, которое побудило многих кубинцев покинуть страну и перебраться на лодках в США, когда так много людей вышли на протест против правительства.

Согласно видеозаписям, загруженным в интернет, во время демонстраций также звучали крики «долой диктатуру», «свобода» и «родина и жизнь».

Во время различных прямых трансляций через Facebook можно увидеть, как тысячи людей маршируют по улицам таких городов, как Сан-Антонио-де-лос-Баньос, Гира-де-Мелена и Алькисар, сообщает WTVJ-TV Южной Флориды .

