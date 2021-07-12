«Долой диктатуру»: тысячи кубинцев вышли на улицы и протестуют против коммунистического режима

По словам конгрессмена из Флориды, режим отключает интернет.

BY JACK PHILLIPS July 11, 2021

Люди собираются во время акций протеста у здания Капитолия в Гаване, Куба, 11 июля 2021 года. (REUTERS/Stringer)

Тысячи кубинцев вышли в воскресенье на улицы ряда городов, чтобы выразить протест против нарушений прав человека, отсутствия свободы и ухудшения экономической ситуации в стране, управляемой коммунистами.

На видео, загруженных в социальные сети, по-видимому, сняты демонстрации в ряде городов, включая столицу Гавану, прошедшие в воскресенье. Протестующие, скандировали по-испански что они «не боятся» режима, возглавляемого Мигелем Диасом Канелем, что они хотят получить доступ к вакцинам от COVID-19 и положить конец режиму.

Это происходит на фоне сообщений о нехватке газа, электроэнергии и вакцин в карибском островном государстве. Некоторые аналитики в интернете отметили, что воскресные демонстрации – это первый раз, после восстания в Малеконазо в 1994 году, которое побудило многих кубинцев покинуть страну и перебраться на лодках в США, когда так много людей вышли на протест против правительства.

Согласно видеозаписям, загруженным в интернет, во время демонстраций также звучали крики «долой диктатуру», «свобода» и «родина и жизнь».

Во время различных прямых трансляций через Facebook можно увидеть, как тысячи людей маршируют по улицам таких городов, как Сан-Антонио-де-лос-Баньос, Гира-де-Мелена и Алькисар, сообщает WTVJ-TV Южной Флориды .

Spontaneous street protests breaking out in several cities in #Cuba right now with chants of #NoTenemosMiedo (We Are Not Afraid) Frustration with the dictatorships incompetence,greed & repression is mounting rapidly pic.twitter.com/eSAr8Xrxpf — Marco Rubio (@marcorubio) July 11, 2021

Marco Rubio

@marcorubio

Стихийные уличные протесты проходят прямо сейчас в нескольких городах на #Кубе они сопровождаются скандированием # NoTenemosMiedo (Мы не боимся)

Недовольство некомпетентностью, жадностью и репрессиями диктатуры быстро растет

2:26 PM · Jul 11, 2021

Here come the Communist repression squads in #Cuba Still largely being ignored so far by US corporate media outlets. pic.twitter.com/ldprYCmk46 — Marco Rubio (@marcorubio) July 11, 2021

Marco Rubio

@marcorubio

А вот и коммунистические отряды репрессий на #Кубе [Эти новости] Все еще в основном игнорируются американскими корпоративными СМИ.

4:53 PM · Jul 11, 2021

«Я просто гуляла по городу в поисках еды, и там было много людей, некоторые с плакатами, протестующие», – сказала по телефону местная жительница Кларис Рамирес. «Они протестуют против отключения электроэнергии, отсутствия лекарств», – добавила она, сообщает агентство Reuters .

В ответ на демонстрации Диас-Канель повторил часто повторяемое другими марксистскими правительствами и обвинил в протестах клеветническую кампанию, инициированную Соединенными Штатами.

«Боевой приказ дан, революционеры выходят на улицы», – сказал он в эфире государственного радио и телевидения, очевидно приказав своим силам безопасности разогнать демонстрантов.

Сенатор Марко Рубио (республиканец от Флориды), кубинец по происхождению, написал о протестах в Твиттере.

«Стихийные уличные протесты проходят прямо сейчас в нескольких городах на #Кубе они сопровождаются скандированием # NoTenemosMiedo (Мы не боимся)

Недовольство некомпетентностью, жадностью и репрессиями диктатуры быстро растет».

Сенатор также обратил внимание на развернутые силы безопасности.

«А вот и коммунистические отряды репрессий на Кубе… [Эти новости] Все еще в основном игнорируются американскими корпоративными СМИ», – написал Рубио .

Конгрессмен Флориды Мария Эльвира Салазар, дочь кубинских изгнанников, заявила, что режим Диас-Канеля теперь отключает интернет на острове.

Люди принимают участие в демонстрации против режима президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Гаване, 11 июля 2021 года. (Yamil Lage/AFP via Getty Images)

Мэр Майами Фрэнсис Суарес, также сын кубинских эмигрантов ( в Майами проживает значительная кубинская диаспора), призвал к вмешательству под руководством США.

«Кубинцы достойны и готовы управлять собой без тирании», – сказал Суарес на пресс-конференции. «Это может закончиться сегодня, и это должно закончиться сегодня. Последствия этого момента могут означать свободу для миллионов людей в [южном] полушарии, – никарагуанцев, венесуэльцев и многих других».

Полицейский стоит возле разбитых полицейских машин, перевернутых во время демонстрации против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Гаване, 11 июля 2021 года.(Yamil Lage/AFP via Getty Images)