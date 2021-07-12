 

В Новгородской области решено создать особую экономическую зону

12.07.2021, 5:38, Новости дня
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Новгородской области особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-внедренческого типа.

«Общая площадь ОЭЗ составит более 180 га. На ее территории будут открыты предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники. Также планируется запустить заводы по переработке рапса, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Ожидается, что компании, получившие статус резидента ОЭЗ, проинвестируют в экономику региона порядка 8 млрд рублей исоздадут более 700 рабочих мест.

«Территория, отведенная под ОЭЗ, частично оснащена инженерной и транспортной инфраструктурой. Ее дальнейшим обустройством займутся региональные власти. Стоимость этих работ оценивается в 1,3 млрд рублей», – уточнили в правительстве.

Особые экономические зоны формируются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. «Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. В первую очередь – налаженную инфраструктуру и коммуникации. Речь идет также о минимизации административных барьеров, налоговых льготах и таможенных преференциях», – отмечается в сообщении.



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